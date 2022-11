Calcio: Pimenta “Kean sarà protagonista a lungo con la Juve”

L'agente, ex socia di Raiola: "Ha tenuto duro nei momenti difficili" ROMA (ITALPRESS) – "Kean uscito dalla crisi per merito della dieta? No. Moise ha tenuto duro nei momenti difficili con l'appoggio di chi gli era intorno e sarà protagonista a lungo nella Juve". Così, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Rafaela Pimenta, agente ed ex socia di Mino Raiola premiata ieri a Dubai per il miglior trasferimento dell'anno (Haaland al City) ai Globe Soccer Awards. "Donnarumma? Al Psg ha superato bene le difficoltà iniziali – spiega l'avvocatessa di San Paolo – La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze: non è andato via dal Milan per motivi economici. Il suo futuro? È tutto da scrivere, ha una carriera davanti. Invece ha fatto una scelta da tifoso Alessio Romagnoli: poteva andare in Premier e guadagnare di più, adesso nella Lazio si sente felice". "Haaland e Mbappé sono certamente le stelle destinate a raccogliere l'eredità di Messi e Ronaldo – assicura Pimenta – È bello che si creino queste rivalità. Erling però sta bruciando le tappe: sono di parte ma è destinato a primeggiare. La sua forza? La normalità". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Nov-22 09:18