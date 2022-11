Calcio: Pinamonti “Dedico esordio azzurro a Raiola, ha creduto in me”

"E' un traguardo che tutti sognano, grato a Mancini" FIRENZE (ITALPRESS) – "Esordire con la maglia azzurra è un traguardo che tutti quelli che iniziano a giocare sin da piccoli sognano. Arrivarci adesso significa tanto, è un motivo di orgoglio e tanta soddisfazione". A Tirana, nell'amichevole contro l'Albania, Andrea Pinamonti ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale, un esordio "completamente inaspettato visto che sono arrivato dopo gli altri – racconta l'attaccante del Sassuolo, convocato dopo il forfait di Scamacca – Devo ringraziare il mister per avermi dato la possibilità di realizzare questo sogno. A chi lo dedico? Alla mia famiglia, le persone che sono sempre con me e mi sostengono anche nei momenti in cui le cose vanno mene bene del solito, e poi una dedica particolare a Mino Raiola: ha sempre creduto in me e sapeva che sarei arrivato a questo traguardo". Nell'intervista concessa ai canali ufficiali della Figc, Pinamonti sottolinea l'importanza di aver giocato anche nelle giovanili azzurre: "Si impara tanto, è un calcio completamente diverso rispetto ai campionati giovanili, confrontarsi con gli altri Paesi è importante e aiuta la crescita di ogni giocatore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-22 16:29