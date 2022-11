Calcio: Samp. Stankovic “Il mio scudetto sarà rimanere in Serie A”

Il tecnico serbo: "Sono convinto ancora di avere fatto la scelta giusta" ROMA (ITALPRESS) – "Sono convinto tutt'oggi di avere fatto la scelta giusta venendo alla Samp. Conoscevamo tutti i problemi esistenti e ho accettato in totale consapevolezza della situazione. La pausa viene al momento giusto. Resettiamo, sperando poi di rinforzarci". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Mai pensato di lasciare, non è nel mio dna – puntualizza l'ex centrocampista serbo di Lazio e Inter, subentrato in corsa a Giampaolo – Bisogna recuperare autostima, il ritiro servirà anche a questo. Per la gara con il Lecce faccio autocritica: forse ho caricato troppo il gruppo. Non era la cosa giusta investirlo di una responsabilità così grande in una gara non decisiva per retrocedere, né per salvarsi. Pensavo di dare una scossa, vincendo saremmo andati in vacanza sereni. Non faccio promesse, ma so che con l'aiuto dei miei collaboratori, del presidente Lanna e del CdA riusciremo a migliorarci". "Per me la salvezza da raggiungere quest'anno vale quanto un titolo. Certo, ci vorrà un'energia diversa, forse non sono uno specialista in queste situazioni, ma ho già fatto click dentro di me e lo dimostrerò. Il mio scudetto – termina Stankovic – sarà rimanere in Serie A". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 18-Nov-22 09:27