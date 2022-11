Calcio: Uici consegna 26° Premio Braille a Inter e Milan

I due club insigniti per il progetto "San Siro per tutti" MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta al Teatro alla Scala di Milano la cerimonia di consegna del XXVI Premio Louis Braille, il massimo riconoscimento nazionale destinato a personalità e organizzazioni che hanno dato un contributo decisivo sui temi della disabilità visiva promosso dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI). Quest'anno UICI ha conferito il premio alle società Inter e Milan per il progetto "San Siro per tutti" che consente alle persone con disabilità visiva di godere dal vivo le emozioni delle partite di calcio allo stadio Meazza. "È un grande onore per il nostro Club ricevere il Premio Louis Braille, una testimonianza dell'impegno dell'Inter verso tutti i nostri tifosi, nessuno escluso – ha commentato Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter – Il progetto "San Siro per tutti", che portiamo avanti dal 2019, è un piccolo passo per rendere la nostra casa un posto accogliente per ognuno dei nostri supporter, un obiettivo che perseguiamo con grande ambizione. Siamo molto felici di aver potuto restituire anche solo una piccola parte della passione e del calore che riceviamo alla nostra città e alla comunità dei nostri fans. Questo riconoscimento ci sprona a fare di più e meglio per poter offrire anche e soprattutto ai nostri tifosi con disabilità un'esperienza emozionante e coinvolgente". "Siamo davvero felici di ricevere un riconoscimento tanto prestigioso per l'impegno del nostro Club sul tema dell'accessibilità. – ha commentato Paolo Scaroni, presidente del Milan – 'Il Milan per tutti' è un programma che mette al centro i nostri tifosi, senza distinzioni, e che vive del confronto continuo con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con gli altri stakeholder di riferimento. Vogliamo un Milan sempre più inclusivo: un Milan di tutti, un Milan per tutti". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 18-Nov-22 11:41