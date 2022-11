F1: Gp Abu Dhabi. Leclerc “Abbiamo faticato sul passo gara”

"Il ritmo qualifica è un po' meglio,, daremo il massimo nelle ultime qualifiche", ha dichiarato il ferrarista ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – "La sessione di prove libere è stata buona e sono soddisfatto con i progressi che sono riuscito a fare. Chiudere settimo è stata una bella soddisfazione, in macchina mi sono sentito a mio agio e abbiamo completato il programma senza intoppi", ha detto il terzo pilota della Ferrari Robert Shwartzman, impiegato al posto di Sainz nelle prime prove libere del gran premio di Abu Dhabi. "Ringrazio la Scuderia per questa opportunità e non vedo l'ora di tornare in macchina martedì prossimo per una intera giornata di prove – ha proseguito il russo -, dove conto di migliorarmi ulteriormente e accumulare ancora più esperienza al volante di questa generazione di vetture". Soddisfatto, ma solo in parte Charles Leclerc: "Nel complesso le nostre sessioni sono state buone – ha detto il monegasco -. Abbiamo faticato di più sul passo gara perché abbiamo accusato un discreto degrado gomme, come però ci attendevamo. Il ritmo in qualifica è un po' meglio ma i nostri avversari sembrano essere leggermente davanti. Sfrutteremo le prove libere di domani per fare ulteriori progressi e dare il massimo nell'ultima qualifica dell'anno". Stesso feeling con la macchina per il compagno di squadra, lo spagnolo Carlos Sainz: "Le sensazioni non sono troppo male ma c'è ancora parecchio margine di miglioramento per domani. Non vedo l'ora di scendere in pista per l'ultima qualifica della stagione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) xh1/ari/red 18-Nov-22 17:47