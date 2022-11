Hamilton il più veloce nelle prime libere ad Abu Dhabi

Il britannico della Mercedes precede Russell e Leclerc, Shwartzman al posto di Sainz ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione. Il britannico della Mercedes ha girato in 1'26"633, precedendo di due decimi il compagno di squadra e connazionale George Russell (+0"220). Terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc (+0"255), che ha preceduto l'inedita coppia Red Bull formata da Perez (+0"334) e dal terzo pilota Lawson, ottimo quinto a due decimi dal compagno (+0"568). Sesto Sebastian Vettel (Aston Martin), all'ultimo gran premio della carriera (+0"635), che ha preceduto la Ferrari di Robert Shwartzman (+0"796), in pista al posto di Carlos Sainz. Ottavo posto per la McLaren di Daniel Ricciardo a quasi un secondo da Hamilton (+0"986), a completare la top 10 l'Alfa Romeo di Bottas (+1"022) e la Williams di Albon (+1"207). Gli ultimi tempi sono stati di quattro collaudatori, scesi in pista per l'occasione: 17° Fittipaldi con la Haas, 18° O'Ward con la McLaren, 19° Jack Doohan (figlio del cinque volte campione nel Motomondiale Mick) con la Alpine e 20° Drugovic (neo vincitore del Mondiale di F2) con la Aston Martin. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/mc/red 18-Nov-22 12:40