Mondiali2022: Camerun fa 1-1 contro Panama in amichevole

Per i Leoni Indomabili a segno Choupo-Moting ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Il Camerun fa 1-1 contro il Panama ad Abu Dhabi nell'ultimo test prima dell'esordio ai Mondiali, il 24 contro la Svizzera nel girone G che comprende anche Brasile e Serbia. La gara si sblocca nella ripresa, dopo tre minuti, quando un contrasto vincente del napoletano Anguissa fa arrivare la palla a Choupo-Moting, destro rasoterra dal limite molto angolato che porta in vantaggio i Leoni Indomabili. Al 55', però, arriva il pari di Panama, con una punizione magistrale di Murillo dai 25 metri sulla quale il portiere interista Onana, fin lì decisivo con alcune parate, non può nulla. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-22 16:57