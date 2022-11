Mondiali2022: Collina “Stop falli duri, donne arbitro qui per merito”

"La priorità sarà tutelare la salute dei calciatori" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Tolleranza zero per gli interventi pericolosi. È questa la linea tracciata da Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri per la Fifa, in vista dei Mondiali in Qatar. A tutte e 32 le nazionali è stato messo in chiaro che gli arbitri sanzioneranno duramente le entrate che possono mettere a rischio i calciatori. "La Coppa del Mondo è il torneo più importante, ci sono i giocatori migliori e sarebbe un peccato se qualcuno di loro non fosse più in grado di giocare in Qatar per colpa di un infortunio causato da un avversario. Il nostro messaggio prioritario per gli arbitri è proteggere la salute dei calciatori, per cui non vogliamo vedere alcuni interventi che possono mettere in pericolo l'incolumità del giocatore. In quel caso gli allenatori dovranno aspettarsi il cartellino rosso", avverte ancora Collina sottolineando che sarà considerata "irrilevante" la volontà di colpire o meno un avversario. Per quanto riguarda la storica presenza di tre donne fra gli arbitri selezionati – la francese Stephanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yamashita Yoshimi -, l'ex fischietto ci tiene a sottolineare: "Per noi sono arbitri. A loro ho detto che sono qui non perchè donne ma perchè arbitri e sono pronte a dirigere qualsiasi partita". E non ci saranno limitazioni "culturali" o "religiose" per le designazioni: "Tutti gli arbitri possono essere selezionati per qualsiasi gara, se ci sono delle restrizioni riguardano esclusivamente il loro ruolo". "Sono tutti professionisti top e sono motivatissimi – l'in bocca al lupo alla classe arbitrale del presidente della Fifa, Gianni Infantino – Gli arbitri per noi non solo solo una squadra ma la squadra più importante perchè senza di loro non ci sarebbe alcun Mondiale. Ho grande fiducia in loro e dobbiamo rispettarli, dobbiamo rispettare il loro lavoro, la loro professionalità che li ha portati fin qui". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-22 19:39