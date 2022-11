Mondiali2022: Francia. Rabiot “In scadenza con Juve,torneo può aiutarmi”

"Concentrato sul calcio e su quello che devo fare, pronto a prendermi una grande responsabilità", le parole del francese DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Per me è una grande opportunità, ho la possibilità di giocare titolare in un grande evento come il Mondiale, non so se sarà il punto di svolta per il mio futuro, ma so che può aiutarmi anche perchè sono all'ultimo anno di contratto con la Juventus". Così Adrien Rabiot, centrocampista della Francia che quattro anni fa disse no a Didier Deschamps che lo aveva inserito tra le riserve dei convocati per il Mondiale del 2018. Le cose sono cambiate e anche per gli infortuni di Kantè e Pogba, il posto del bianconero nell'11 iniziale dei blues sembra assicurato. Con la Juve è in scadenza, in questa stagione sta facendo bene ma non è ancora arrivato il rinnovo. La vetrina del Mondiale potrebbe accelerare le cose o ortare l'ex Psg altrove. "Io mi concentro sul calcio, su quello che devo fare in campo. Se la Francia farà bene, ed è questo quello che conta, andrà bene per tutti. Non mi sento sotto pressione, è il mio primo Mondiale. Rispetto agli Europei possiamo e dobbiamo fare molto meglio, dobbiamo restare uniti e sono sicuro che abbiamo le potenzialità per fare bene". Come detto non ci sarà Paul Pogba che lo ha raggiunto alla Juve, anche se in campo in questa stagione non si è ancora visto. "Non mi ha dato consigli particolari prima della mia partenza, mi ha caricato, mi ha detto di fare quello che secondo lui sto facendo con la Juve, ovvero trascinare la squadra. Questo Mondiale mi emoziona, sono cosapevole del ruolo che avrò e sono pronto ad assumermi questa grande responsabilità", ha concluso Rabiot. La Francia è inserita nel girone D con Australia, Danimarca e Tunisia, debutterà il 22 ad Al Wakraha contro l'Australia. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 18-Nov-22 16:31