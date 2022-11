Mondiali2022: Orsato arbitro gara inaugurale Qatar-Ecuador

Il fischietto italiano designato per la partita di domenica DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Ci sarà un po' di Italia nella gara inaugurale dei Mondiali in Qatar. La Fifa, infatti, ha annunciato che sarà Daniele Orsato, 46enne fischietto della sezione di Schio, ad arbitrare la sfida di domenica fra Qatar ed Ecuador che alle 17 italiane darà il via, all'Al Bayt Stadium, alla rassegna iridata. Per Orsato si tratta della seconda esperienza mondiale: nel 2018 in Russia era stato impiegato come Var. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Nov-22 18:52