Mondiali2022: Spagna. Gaya indisponibile, al suo posto Alejandro Balde

Il 19enne del Barcellona e dell'Under 21 convocato al osto del capitano del Valencia MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sarà Alejandro Balde a sostituire Josè Luis Gaya nella lista dei convocati del ct della Spagna, Luis Enrique, per i Mondiali del Qatar. Il difensore e capitano del Valencia è out per una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento e a prenderne il posto sarà il 19enne esterno del Barcellona e dell'Under 21 iberica. La Spagna è inserita nel girone E con Germania, Giappone e Costa Rica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 18-Nov-22 14:55