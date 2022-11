Nicolato “Contro Germania per crescere e diventare più forti”

Il tecnico dell'Under 21 alla vigilia del test di Ancona: "Importante giocare partite 'vere'" FIRENZE (ITALPRESS) – "Vogliamo giocare partite vere. Probabilmente non pensavamo di farle in una situazione come quella di adesso però per noi è un'occasione. La Germania ha vinto l'ultimo e il terz'ultimo Europeo e nel penultimo è arrivata seconda. Ci attende prima di tutto una prova di carattere, se vogliamo diventare anche noi più forti, è importante competere con i migliori e giocare questo tipo di fare". In queste parole l'attesa di Paolo Nicolato per l'amichevole che la sua Under 21 giocherà domani, ad Ancona, contro la Germania. Un'esame di maturità da superare per Carnesecchi e compagni. "La Germania è una squadra di grande invasione e di ottimo palleggio, ha delle dinamiche di gioco molto differenti fra loro e bisognerà essere molto bravi a saperle leggere. Ci abbiamo lavorato, a noi manca un po' di esperienza e chi ne ha di meno verrà messo maggiormente alla prova. E' l'avversaria giusta per noi. Dobbiamo un po' soffrire, imporci quando sarà il momento, far vedere che non ci stiamo a stare sotto nessuno" ha spiegato Nicolato. Secondo il tecnico degli azzurrini la Germania è "una squadra che ha qualità tecnica e fisica, organizzazione, un gruppo che lavora da tanto tempo insieme quindi da questo punto di vista è un po' piu' avvantaggiato rispetto al nostro. Per me queste sono tappe che devono servirci a darci informazioni e a crescere, nella speranza poi di convogliare tutte queste conoscenze acquisite nelle cose che abbiamo in testa". In questa settimana di ritiro "ci siamo principalmente concentrati sui giocatori nuovi che abbiamo e sono parecchi. Abbiamo riordinato le idee, vogliamo provare anche qualcosa di diverso per farci trovare poi a giugno non solo conoscendo tanti giocatori, ma anche vari sistemi di gioco perché non sappiamo di cosa avremo bisogno, non sappiamo in che condizioni saremo e quindi cerchiamo di preparare il terreno per essere pronti a qualsiasi evenienza" ha spiegato Nicolato che poi a chi gli ha chiesto quante possibilità ci siano di vedere contro la Germania alcuni dei debuttanti nell'attuale rosa dell'Under 21, ha risposto: "Alcuni sicuramente partiranno titolari. Ci saranno dal primo minuto degli esordienti o elementi che hanno solo qualche minuto, soprattutto in difesa perché ad esempio in quel reparto abbiamo solo classe 2002. So che li metteremo un po' in difficoltà ma devono anche farci vedere che possono diventare grandi in fretta". Dribblata in maniera parziale una domanda specifica sulle condizioni attuali di Lucca, tornato in Under 21 dopo i primi gol trovati nell'Ajax ("non vorrei tanto rispondere sui singoli, e men che meno su Lucca perché ha avuto grande attenzione da parte dei media in un momento in cui forse era un po' prematuro, lui deve sapere che se fa bene le porte per lui sono sempre aperte"), Nicolato ha affrontato complessivamente la tematica della carenza di attaccanti italiani che giocano in pianta stabile nel proprio club. "Siamo molto preoccupati in generale. Mi pare che in passato lo abbia evidenziato anche Mancini. Non abbiamo in questo momento grandi numeri", quindi "non abbiamo grande possibilità di scelta, siamo costretti a trovare delle alternative o degli adattamenti di ruolo proprio perché" nei club "giocano spesso molti stranieri. Abbiamo molte mezze punte, in tutte le categorie, in qualche squadra abbiamo esterni, in altre no, ad esempio in questa annata ne abbiamo pochi. Se devo fare una valutazione complessiva abbiamo abbondanza di centrocampisti, pochi difensori centrali e pochi attaccanti centrali. In quest'ultimo ruolo siamo poveri di numeri e se si fa male un giocatore dobbiamo adattarne un altro, non una situazione bellissima perché poi le partite si decidono nel primo e nell'ultimo terzo di campo". Felice per il senso di grande attaccamento alla maglia che i suoi giocatori hanno espresso negli ultimi giorni ("se sottolineano questa cosa ne siamo orgogliosi. Io cerco di porre al primo posto il merito, l'interesse generale ed i valori, le convocazioni le faccio così, e poi tutto il resto. Questo è il clima giusto per raggiungere un obiettivo comune"), Nicolato, sollecitato sul tema, ha anche commentato le denunce da parte di alcune ginnaste. "Io intendo lo sport come un momento di inserimento in un gruppo, di la crescita della persona, un modo per realizzare le proprie aspettative, il proprio senso di competizione, la propria struttura mentale. I ragazzi li tratto così, cerco di dare il mio piccolo contributo anche se è un qualcosa che deve partire da piu' lontano – ha concluso Nicolato -. Per me lo sport è crescita e investimento sui ragazzi, è cercare di circondarsi di persone migliori. Queste cose che emergono dalla denunce, certamente non vanno nella mia direzione e non solo la mia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 18-Nov-22 15:28