Tennis: Atp Finals, Djokovic batte anche Medvedev

Il serbo affronterà in semifinale Fritz TORINO (ITALPRESS) – Tre su tre in attesa della semifinale di domani contro Taylor Fritz. Novak Djokovic chiude da imbattuto il gruppo Rosso alle Atp Finals di Torino, superando nell'ultima giornata anche Daniil Medvedev per 6-3 5-7(5) 7-6(2) dopo tre ore e nove minuti di gioco. Il serbo era già qualificato col primo posto, il 26enne moscovita lascia invece Torino con un bilancio deludente visto che quella di oggi era la terza sconfitta in altrettanti match. Per Medvedev anche il grosso rimpianto del terzo set, quando era andato a servire per chiudere i conti sul 5-4. "Oggi è stata una delle partite più difficili che ho giocato quest'anno – ammette Djokovic – Fisicamente non stavo bene nel terzo set, è sempre una lotta, ma ho trovato i giusti colpi e un po' di fortuna, è una vittoria che va al di là del match". (ITALPRESS) 18-Nov-22