A Torino, lo statunitense supera in tre set il canadese Auger-Aliassime TORIINO (ITALPRESS) – Sarà Taylor Fritz l'avversario del serbo Novak Djokovic nelle semifinali delle Atp Finals di Torino. Nella tarda serata di ieri lo statunitense ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set, con il punteggio di 7-6(4) 6-7(5) 6-2 in due ore e 44 minuti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 18-Nov-22 09:02