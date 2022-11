Calcio: Empoli. Azzurri in ritiro in Spagna dal 2 al 9 dicembre

Per la formazione toscana una settimana di lavoro in Costa del Sol EMPOLI (ITALPRESS) – Domani iniziano i Mondiali del Qatar, mentre i campionati nazionali sono già fermi. Intanto le squadre si organizzano cercando di sfruttare la lunga pausa tra vacanze e ritorno al lavoro. In quest'ottica l'Empoli ha annunciato che gli azzurri svolgeranno un mini ritiro in Spagna. La formazione di mister Zanetti sarà in Costa del Sol da venerdì 2 a venerdì 9 dicembre, per un periodo di preparazione in vista della ripresa del campionato prevista per gennaio 2023. L'Empoli soggiornerà ad Estepona, in Andalusia, e si allenerà all'Atalaya Center, situato sempre a Estepona, struttura che fa parte del Marbella Football Center. Durante il ritiro spagnolo, gli azzurri giocheranno due test amichevoli (avversari, date e orari saranno comunicati in seguito) prima di far rientro in Italia il 9 di dicembre. Il Centro Sportivo Atalaya, dove gli azzurri svolgeranno le sedute di allenamento, fa parte del Marbella Football Center, struttura costruita nel 2005. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 19-Nov-22 14:04