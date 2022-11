Calcio: In Inter-Atalanta U.17 debutta arbitro somalo Siyad Ali Hussein

Fuggito dalla Somalia dove faceva il direttore di gara, è stato accolto dall'Aia ROMA (ITALPRESS) – Una storia a lieto fine. Anche se quello di domani, per Siyad Ali Hussein, sarà più che altro un grande inizio. E' scappato dalla sua terra, dalla guerriglia per le strade di Mogadiscio, lasciandosi alle spalle la sua Somalia. Dopo tanti mesi di viaggio tra tante paure è arrivato a Crotone e da qui al centro accoglienza di Milano. In Somalia faceva l'arbitro e dirigeva le gare della Premier League nazionale, una passione mai dimenticata. "Quando è arrivato in Italia – racconta l'Aia – ha chiesto se c'era la possibilità di riprendere un fischietto in mano, di continuare a coltivare la propria passione. Il giovane somalo è stato accolto dal presidente della Sezione di Saronno Davide Rosio e dal componente del comitato nazionale dell'Aia Alberto Zaroli. Anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, era stato colpito dalla sua storia. Dopo aver verificato che tutti i documenti fossero in regola e dopo le rituali visite mediche, Siyad è diventato un componente dell'Aia con tanto di tesserino e di maglia". Domenica alle ore 14,30 Siyad Ali Hussein farà il suo esordio nella gara Inter-Atalanta Under 17, al Centro Sportivo Giacinto Facchetti. "La sua emozione è condivisa dai trentamila associati dell'Aia che saranno simbolicamente al suo fianco a cominciare dal presidente Trentalange. Perché aggregare – sottolinea una nota – è uno dei fondamenti dell'associazione. Un principio mai tradito. Arbitrare è un bellissimo modo per Siyad per ricominciare a vivere. Avendo finalmente fiducia nel prossimo". – Foto www.aia-figc.it – (ITALPRESS). ari/com 19-Nov-22 12:08