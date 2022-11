F1: Gp Abu Dhabi. Leclerc “Daremo tutto per secondo posto nel Mondiale”

Il monegasco della Ferrari: "Le Red Bull sono state più forti" ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – "Mi dispiace un po' perché ho fatto un bloccaggio alla curva 6 ma è la posizione che meritiamo, le Red Bull sono state più forti. Strategia? Collaborerò con Sainz per massimizzare il risultato di squadra. Daremo tutto per il secondo posto nel mondiale piloti e costruttori. Se penso alla vacanze? Penso alla gara e a fare bene, poi ci sarà tempo per riposare. Bello fare un passo avanti dopo due gare difficili". Lo ha detto Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 19-Nov-22 16:46