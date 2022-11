F1: Gp Abu Dhabi. Sainz “Il passo gara è buono ma Red Bull molto forte”

Lo spagnolo della Ferrari: "Ho fatto una qualifica pulita e veloce" ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – "Non ho fatto nessun errore grosso, ho fatto una qualifica pulita e veloce. Nell'ultimo tentativo in Q3 ho fatto un giro di lancio molto lento perché ho trovato il traffico della McLaren e dell'Alpine che non mi hanno fatto mandare le gomme in temperatura ottimale. Il passo gara è comunque buono, ci proveremo nonostante la Red Bull sia molto forte. Ma con la Mercedes dietro cercheremo di sfruttare la possibilità di chiudere i giochi per il secondo posto nel Mondiale". Lo ha detto Carlos Sainz, pilota spagnolo della Ferrari, dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, l'ultimo della stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 19-Nov-22 16:48