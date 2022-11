F1: Gp Abu Dhabi. Verstappen “Oggi fantastici, speriamo bene domani”

Il campione del mondo della Red Bull: "Ci siamo comportati in maniera fantastica" ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – "Oggi ci siamo comportati in maniera fantastica ed è ottimo avere entrambe le macchine in prima fila, in previsione di ottenere un buonissimo risultato di squadra domani". Lo ha detto l'olandese Max Verstappen, campione del mondo della Red Bull, dopo la pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 19-Nov-22 16:44