Mondiali2022: Fifa. Anche Zaccheroni nel gruppo di studio tecnico

A guidare l'equipe Arsene Wenger. In squadra anche Klinsmann, Oliseh e Mondragon DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – C'è anche Alberto Zaccheroni nel "gruppo di studio tecnico della Fifa", delegato ad analizzare le partite del Mondiale per "aumentare e migliorare la comprensione del calcio in tutto il mondo". A guidare l'equipe il direttore per lo sviluppo del calcio, Arsene Wenger, con lui Zac, ex tecnico, tra le altre, di Milan, Lazio, Juventus e Inter, ma anche il tedesco Jurgen Klinsmann, il coreano Cha Du-Ri, il nigeriano Sunday Oliseh, il colombiano Faryd Mondragon e lo svizzero Pascal Zuberbuhler. Una squadra che, con l'ausilio di preparatori atletici e match analyst, presenterà al pubblico dati e statistiche sulle gare, sulle nazionali e sui singoli calciatori, raccogliendo più di 15mila dati a gara. "Vogliamo descrivere, analizzare e interpretare quel che succede in campo, informando il pubblico delle nostre osservazioni tecniche", ha spiegato l'ex tecnico dell'Arsenal, Arsene Wenger. Allo studio sistemi e strategie di gioco, ma anche le prestazioni di ogni singolo giocatore, in quest'ultimo caso raccogliendo anche dati utili per l'assegnazione dei premi individuali a fine Mondiale. 19-Nov-22