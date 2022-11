Mondiali2022: Fifa. Campagne sociali insieme all’Onu in ogni fase torneo

"Vogliamo sfruttare l'influenza del calcio per guidare un cambiamento positivo in tutto il mondo" ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Insieme per il sociale, il tutto durante il Mondiale del Qatar. In un comunicato stampa la Fifa sottolinea che "una piattaforma così speciale come la Coppa del Mondo di calcio", è "un'occasione da sfruttare per influenzare positivamente la società". Ecco perché "in linea con quanto fatto negli altri tornei, la Federcalcio mondiale, insieme a tre agenzie delle Nazioni Unite, lancerà una serie di campagne durante la Fifa World Cup Qatar 2022 per trasmettere messaggi che promuovano la salute, l'unità e la lotta alla discriminazione a miliardi di spettatori di tutto il mondo attraverso vari canali. Queste campagne hanno tenuto conto del feedback ricevuto dalle nostre federazioni, che, come la Fifa, si sono impegnate a sfruttare l'influenza del calcio per guidare un cambiamento positivo in tutto il mondo". La Fifa ha pensato di associare a ogni fase del Mondiale "una campagna speciale diversa, progettata per ottimizzarne la portata e l'impatto. Le campagne saranno condotte insieme alle agenzie delle Nazioni Unite partner della Fifa, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), il Programma alimentare mondiale (WFP) e l'Organizzazione mondiale dell'alimentazione e della salute (OMS)". Le squadre partecipanti avranno l'opportunità di consegnare messaggi durante le partite, tramite le fascie da capitano. I contenuti saranno presentati anche negli stadi tramite schermi LED intorno al campo, schermi giganti e bandiere. A loro volta, i messaggi saranno diffusi sulle piattaforme digitali della Fifa e in altre attività pubbliche. Le campagne saranno le seguenti: Fase a gironi prima giornata: Fase a gironi, prima giornata: #FootballUnitesTheWorld. Seconda giornata: #SaveThePlanet. Terza giornata: #ProtectChildren #ShareTheMeal. Ottavi: #EducationForAll #FootballForSchools. Quatri: #NoDiscrimination. Semifinali: #BeActive #BringTheMoves. Finali: Football Is Joy, Passion, Hope, Love and Peace – #FootballUnitesTheWorld. La Fifa conclude sottolineando che "tramite queste campagne, la Federcalcio mondiale e le sue 211 federazioni affiliate dimostreranno in ogni angolo del mondo che, nonostante le nostre differenze, il calcio è una forza globale con un'influenza sufficiente per riunire le persone per il bene comune". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/com 19-Nov-22 13:49