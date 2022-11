Mondiali2022: Germania. Neuer “Indosserò fascia arcobaleno”

La federazione tedesca si è detta "pronta a pagare eventuali multe" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il portiere e capitano della Germania, Manuel Neuer, mercoledì indosserà una fascia arcobaleno – in segno di vicinanza alla lotta per i diritti LGBTQ+ – durante la partita con il Giappone, valida per la prima giornata del girone E dei mondiali del Qatar. "Indosserò la fascia arcobaleno dell'amore, con scritto One Love", ha detto Neuer in conferenza stampa. La stessa fascia che Harry Kane ha già indossato con l'Inghilterra, e che dovrebbe indossare ancora, così come Gareth Bale per il Galles. La nazionale tedesca si è già espressa a favore dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e contro la discriminazione sessuale in Qatar. La federazione si è detta "pronta a pagare le multe" per le sue posizioni, ha affermato il presidente della Federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 19-Nov-22 14:24