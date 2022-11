Mondiali2022: Iran. Queiroz “Testa sul calcio,abbiamo bisogno di gioia”

"Abbiamo dei sentimenti, siamo in missione per 90 milioni di persone", dice il ct portoghese DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Crede nel possibile passaggio della fase a giorni del mondiale, il ct dell'Iran, Carlos Queiroz. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore portoghese, prova a spronare i suoi. L'Iran è inserito nel Gruppo B insieme a Inghilterra, Galles e Stati Uniti. La prima sfida che attende la formazione di Queiroz sarà quella contro l'Inghilterra: "Il nostro obbiettivo è quello di qualificarci, poi una volta arrivati agli ottavi di finale, sarà una festa, partita per partita e cercheremo sempre di vincere. Questo è il motivo per cui siamo qui e per i tifosi iraniani, che sono appassionati di calcio". Qualora dovessero inaspettatamente raggiungere la finale, in programma il 18 dicembre, a Queiroz piacerebbe sfidare il Portogallo: "La finale che vorrei è con il Portogallo, con tutto il rispetto per il mio amico Paulo Bento, allenatore della Corea del Sud". Il livello di difficoltà del Mondiale è alto e a tutto ciò va aggiunto il poco tempo per preparare le gare: "Le squadre non hanno quasi nessuna preparazione, noi tra l'altro giochiamo subito, non abbiamo nemmeno quattro o cinque giorni per pensare, vedere e decidere. È completamente diverso giocare a novembre, nel bel mezzo delle competizioni europee". Poi sull'aria che si respira in Nazionale di fronte al movimento di protesta di massa che si è diffuso in tutto il Paese e che ha scosso l'Iran dopo la morte, circa due mesi fa, di Mahsa Amini, una curda iraniana di 22 anni arrestata per aver violato un rigido codice di abbigliamento che impone alle donne di indossare il velo islamico in pubblico, Queiroz dice: "I giocatori sono completamente concentrati sulla preparazione. Rappresentiamo la nazionale, 90 milioni di persone. Siamo in missione e nessuno ci perdonerebbe se al servizio della nazionale non fossimo completamente concentrati, ma ovviamente abbiamo dei sentimenti. È per questo che siamo qui, per rendere la Coppa del Mondo una festa. Abbiamo bisogno di gioia. I tifosi si aspettano un Mondiale dignitoso da parte nostra e noi vogliamo renderli orgogliosi". – foto Image – (ITALPRESS). xd6/ari/red 19-Nov-22 13:26