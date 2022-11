Djokovic vince LE Atp Finals, eguagliato Federer

In finale battuto il norvegese ruud in due set con il punteggio di 7-5, 6-3 TORINO (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto le Nitto Atp Finals, andate in scena sul "veloce" indoor del Pala Alpitour di Torino. Il serbo ha piegato in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-5, 6-3 in 1h32' di gioco. Si tratta del sesto titolo, che permette a Djokovic – il più anziano di sempre a vincere le Finals – di raggiungere Roger Federer in testa a questa speciale classifica che conclude la stagione tennistica. Inoltre, il serbo ha vinto anche il montepremi più alto della storia, dati i 4.740.400 dollari previsti per il giocatore in grado di alzare il trofeo da imbattuto nella competizione. Il trentacinquenne serbo ha anche centrato il quinto titolo stagionale dopo i tornei di Roma, Wimbledon, Tel Aviv ed Astana. Nel torneo di doppio, vittoria del duo americano-britannico composto da Rajeev Ram e Joe Salisbury che hanno superato 7-6 (4), 6-4 i croati Nikola Mektic e Mate Pavic. – foto LivePhotoSport (ITALPRESS). gm/red 20-Nov-22 20:56