Doppietta Hamza, Ferrigno e Vittoriani agli assoluti di badminton

"Sono contento di questo 2022" le parole del presidente federale Carlo Beninati. MILANO (ITALPRESS) – Il PalaBadminton di Milano ha decretato i tre protagonisti dei campionati italiani assoluti di Badminton e ParaBadminton: si tratta di Yasmine Hamza (SSV Bozen), Yuri Ferrigno (BC Milano) e Christopher Vittoriani (MaraBadminton) capaci di conquistare due titoli. Hamza ha fatto suo il singolare femminile confermandosi per la terza volta consecutiva campionessa italiana superando in due set (21-13; 21-19) Katharina Fink (SSV Bozen). In semifinale Hamza ha sconfitto in due set (21-7; 21-14) Gianna Stiglich (GS Fiamme Oro) mentre Fink si è imposta sempre in due set (21-11; 21-16) Judith Mair (ASV Mals). Vittoriani ha fatto suo il titolo di singolare maschile succedendo a Giovanni Toti (CS Esercito) come campione italiano superandolo in finale due set (21-15; 21-12). Vittoriani precedentemente in semifinale si era imposto su Tonni Zhou (21-6; 21-10) mentre Toti aveva sconfitto con un doppio 21-15 Luca Zhou. Vittoriani e Hamza in coppia si sono imposti nel doppio misto conquistando insieme il secondo titoli superando in due set (21-17; 21-16) i campioni in carica Gianmarco Bailetti e Martina Corsini (BC Milano). Martina Corsini e Judith Mair hanno potuto rifarsi entrambe nel doppio femminile lasciando poco chance alle avversarie Alice Pellizzari e Lidia Rainero (BC Lario/CUS Torino), battendole nettamente in due set (21-9; 21-8). Nel doppio maschile è stato Giovanni Greco, a conquistare il dodicesimo titolo agli assoluti e a confermarsi campione italiano nella specialità. Il portacolori delle Fiamme Oro insieme a David Salutt (SC Meran) ha sconfitto in due set (21-9; 21-15) Kevin Strobl/Tonni Zhou (CS Aeronautica Militare/ASV Mals). Nel Para-Badminton si sono laureati campioni Yuri Ferrigno (BC Milano) nel singolare maschile WH1 e Piero Rosario Suma (GSPD) nel singolare maschile WH2. Ferrigno, che ha bissato il titolo di doppio maschile WH centrato ieri, ha prima sconfitto in semifinale Alessandro Pitzianti (Diversamente Sport) in due set (21-2; 21-1) e poi si è imposto su Vincenzo Contemi con un doppio 21-7. Suma ha sconfitto invece i due compagni di club prima Salvatore Vasta (21-4; 21-10) e poi Roberto Punzo (21-15; 21-7). "Sono estremamente contento di questo 2022 e i campionati italiani assoluti di Badminton e Para-Badminton 2022 ne sono il giusto apice – le parole del presidente federale Carlo Beninati -. Un grande merito a chi è riuscito a raggiungere i propri obiettivi. Quest'anno la Federazione ha raggiunto tanti traguardi, tra cui la prima medaglia in una rassegna iridata targata Yuri Ferrigno e tanti altri ne vorrà centrare anche grazie ai nuovi progetti Federali Vola con Noi 2.0 e + Badminton x Tutti finanziati da Sport e Salute". – foto ufficio stampa Federazione italiana Badminton – (ITALPRESS). gm/com 20-Nov-22 15:51