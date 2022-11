F1, Leclerc “Il prossimo anno saliremo ancora”

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – "Ho dato il 110%. E' stata una gara perfetta, l'unica possibilità di competere con la Red Bull e battere Perez era adottare una strategia diversa ed una gestione delle gomme molto buona. Strategia azzardata? Spero che l'anno prossimo saliremo un gradino ancora. Lavoreremo sul passo gara. Stiamo spingendo e spingeremo ancora per recuperare terreno". Lo ha affermato Charles Leclerc (Ferrari) al termine dei GP di Abu Dhabi. "Non c'era il passo per il secondo posto ma siamo ugualmente riusciti a farlo. Dovevamo mettere pressione a Perez, lo abbiamo fatto in maniera perfetto, con un solo stop ai box. Non è stato un week-end facile, ci giocavamo il secondo posto nei mondiali costruttori e piloti, perciò la nostra tattica è stata perfetta. In particolare siamo arrivati secondi nei costruttori, ed il team ha spinto tanto nel 2020 e 2021. Spero che il prossimo anno vinciamo il mondiale. Per come è andato l'anno, il secondo posto nei costruttori e nei piloti è l'ideale per noi" ha concluso. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 20-Nov-22 16:49