Maratona Palermo, vincono i keniani Kipkosgei Kiptoo e Jeptanui

Terzo Andrea Aragno e tra le donne seconda Denise Zacco PALERMO (ITALPRESS) – Fredrick Kipkosgei Kiptoo è il vincitore della 27^ edizione della Maratona di Palermo: Il keniano ha chiuso con il tempo di 2h16'44" precedendo il connazionale Njiru Bonface Fundi (2h25'45). Terzo il piemontese (Cuneo) Andrea Aragno con il tempo di 2h32'20". Ritirato per infortunio Kiura Denis Mugendi. Gara regolare per il keniano che chilometro dopo chilometro ha fatto il vuoto alle sue spalle, per il più bello degli arrivi, sorridente e a braccia alzate. "Bellissimo vincere, ma rivincere è ancora più bello – ha detto Kipkosgei – percorso diverso da quello dello scorso anno, non meno impegnativo. Adesso mi godo questo successo in questa bellissima città". Primo dei siciliani il mazarese Pietro Paladino (Polisportiva Team Francesco Ingargiola) con il tempo di 2h50'55. Successo keniano anche tra le donne con Jackline Jeptanui (2h38'44"), quinto tempo assoluto di sempre fatto registrare nelle 27 edizioni della maratona di Palermo. Secondo posto per la ligure Denise Zacco (Runcard) 3h05'21. Terza e prima delle siciliane, una strabiliante Simona Sorvillo della Trinacria Palermo, che ha recuperato tantissimo nella seconda parte della gara: per lei il crono a 3h25'16. – foto. ufficio stampa (ITALPRESS). pc/com 20-Nov-22 13:06