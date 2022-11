Mondiali2022, Deschamps non sostituirà Benzema dopo l’infortunio

Il campione del REal Madrid ha rimediato la lesione del retto femorale ROMA (ITALPRESS) – Didier Deschamps non sostituirà Karim Benzema che non potrà disputare i Mondiali in Qatar a causa della lesione del retto femorale rimediata ieri in allenamento. Il campione del Real Madrid, Pallone d'Oro, dovrà restare fuori dai campi per almeno tre settimane. La lista resta quindi composta da 25 giocatori come ha confermato alla stampa francese lo stesso Commissario Tecnico. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 20-Nov-22 11:38