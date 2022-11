Mondiali2022: Ecuador. Valencia “Bravi a gestire, abbiamo iniziato bene”

L'attaccante in forza al Fenerbahce ha deciso la gara col Qatar con una doppietta AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – "Abbiamo lavorato forte e duramente, sapevamo di affrontare un avversario difficile. Siamo stati in grado di gestirla, non c'era modo migliore di iniziare". Così Enner Valencia, ai microfoni di Rai Sport. L'attaccante dell'Ecuador si è reso protagonista di due reti nel match vinto per 2-0 contro i padroni di casa del Qatar nella gara inaugurale del Mondiale. – Foto Image – (ITALPRESS). xd6/gm/red 20-Nov-22 19:18