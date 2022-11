Mondiali2022: Inghilterra. Southgate “La mia squadra si inginocchierà”

"E' un gesto forte che farà il giro del mondo, soprattutto tra i giovani" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – I giocatori dell'Inghilterra si inginocchieranno prima dell'inizio della loro partita di esordio del mondiale in Qatar contro l'Iran, in programma domani. Ad annunciarlo è lo stesso commissario tecnico della nazionale dei Tre Leoni, Gareth Southgate. Un gesto che diverse compagini hanno compiuto in altre gare dopo la morte di George Floyd nel 2020. La decisione dell'Inghilterra è arrivata al termine di lunghe consultazioni: "Pensiamo che sia una dichiarazione forte che farà il giro del mondo per i giovani, in particolare, per far capire che l'inclusività è molto importante", ha spiegato l'allenatore. Anche i giocatori della Premier League si sono inginocchiati prima delle partite dopo il ritorno del calcio dalla chiusura del Covid-19 nell'estate del 2020, ma in questo campionato la FA ha deciso di utilizzare momenti specifici durante la stagione per inginocchiarsi, piuttosto che compiere il gesto a ogni partita. Southgate ha poi parlato anche della sua squadra e delle defezioni in vista della gara contro la formazione iraniana: "In termini di disponibilità dei giocatori, tutti sono disponibili tranne James Maddison. È un po' presto per Kyle Walker, ma si è allenato con la squadra. Il suo percorso di guarigione, devo dire, è anche avanti rispetto a dove pensavamo potesse essere in questa fase", ha concluso Southgate. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 20-Nov-22 18:52