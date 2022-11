Mondiali2022: Iran. Queiroz “Partita più importante della nostra vita”

"L'Inghilterra è una delle più forti, potrebbe anche vincere il titolo" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "È la partita più importante della nostra vita, perché è la prossima. Per noi, soprattutto per i giocatori, è il sogno di una vita. Fin da piccoli guardano le partite del campionato inglese e ora hanno la possibilità di affrontare quei giocatori che vedono in televisione". A dirlo è Carlos Queiroz, commissario tecnico dell'Iran, in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Inghilterra, valida per la prima giornata del girone B – in cui vi sono anche Stati Uniti e Galles – del Mondiale in Qatar, in programma al Khalifa International Stadium di Doha. "È un'opportunità unica anche per me, perché ho più di 200 presenze in nazionale, ma è la prima volta che giocherò contro l'Inghilterra. Speriamo di fare un bel calcio. Cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile". Queiroz, tecnico portoghese, è alla sua quarta partecipazione alla competizione iridata, la terza consecutiva alla guida dell'Iran: "Loro sono una delle 10 migliori squadre del mondo e una seria candidata a vincere una delle tre medaglie, addirittura essere campione del mondo. Hanno giocatori di grande talento in squadra, un allenatore che li conosce molto bene ed ha raggiunto le semifinali dell'ultimo Mondiale. Dobbiamo avere le idee chiare in campo e giocare con voglia. Questa sarà la mentalità per la partita contro l'Inghilterra, ma anche contro le altre squadre che affronteremo", ha sottolineato Queiroz. Il ct degli iraniani ha anche diverse esperienze in Premier League, essendo stato assistente di Alex Ferguson al Manchester United, oltre ad aver guidato il Portogallo nei mondiali del 2010 in Sudafrica: "I giocatori inglesi hanno un fantastico atteggiamento, amano giocare e non sono ossessionati dal possesso palla, come succede in Spagna o in Portogallo. Anche se hanno meno possesso palla, creano molte occasioni da gol. Sono sempre pronti a giocare, con l'obiettivo di segnare gol", ha concluso Queiroz. – Foto Image – (ITALPRESS). xd6/ 20-Nov-22 19:54