Mondiali2022, Lukaku salta le prime due partite con il Belgio

L'attaccante dell'Inter è alle prese con un problema muscolare MILANO (ITALPRESS) – L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku salterà le prime due partite del mondiale in Qatar. Il nazionale belga è alle prese con un infortunio muscolare alla coscia e nella giornata di ieri non si è allenato. Il giocatore salterà le sfuide com Canada e Marocco. Il Belgio è inserito nel gruppo F. Il ct Roberto Martinez spera di recuperarlo almeno per la terza partita del girone contro la Croazia del compagno di squadra all'Inter Marcelo Brozovic. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 20-Nov-22 12:25