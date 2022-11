Sci Alpino, a Mikaela Shiffrin lo Slalom bis di Levi

LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom bis di Levi, in Finlandia al termine di una bellissima seconda manche. L'americana ha chiuso con il tempo di 1'52"21, staccando di 28 centesimi la svizzera Wendy Holdener. Sul gradino più basso del podio Petra Vlhova, a 68 centesimi. Anita Gulli è stata ancora una volta la migliore delle azzurre in gara tra. La 24enne torinese, portacolori del Centro Sportivo Esercito, ha concluso al 23esimo posto, a 3"46 dalla vincitrice.ù Gulli ha messo in scena una seconda manche decisa e ordinata riuscendo ad eguagliare il suo miglior risultato in carriera sul massimo circuito, ottenuto lo scorso anno nello slalom di Schladming. Giù fuori dopo la prima manche Lara Della Mea, Marta Rossetti e Vera Tschurtschenthaler. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 20-Nov-22 14:16