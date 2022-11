Sci Alpino, Shiffrin in testa dopo 1^ manche Slalom a Levi

L'americana, nel bis di Coppa del Mondo, ha preceduto la tedesca Duerr LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – E' stata Mikaela Shiffrin la più veloce nella prima manche dello slalom di Levi, in Finlandia. L'americana ha chiuso con il tempo di 56"46, staccando di 7 centesimi la tedesca Lena Duerr è e di dieci centesimi la slovacca Petra Vlhova. Quarto posto per la svizzera Wendy Holdener a 21 centesimi e grande equilibrio con la norvegese Thea Louise Stjernesund a 35 centesimi, davanti alla svedese Sara Hector (+ 0"42). Settima la croata Zrinka Ljutic – partita col pettorale numero trenta – a 73 centesimi mentre l'austriaca Katharina Liensberger è ottava. Hanno completato la top ten la norvegese Maria Therese Tviberg e la croata Leona Popovic. Anita Gulli è stata ancora una volta la migliore delle azzurre in gara tra i pali snodati finlandesi. La 24enne torinese, portacolori del Centro Sportivo Esercito, ha terminato al 28esimo posto, nonostante l'elevato pettorale numero 48, a 1"71 dalla leader provvisoria, grazie anche a un ottimo tempo nel secondo settore. Non sono riuscite a staccare il pass per la seconda run Lara Della Mea – trentunesima a un decimo dalla qualificazione – e Marta Rossetti. Out Vera Tschurtschenthaler. – foto. LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 20-Nov-22 11:45