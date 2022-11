Calcio: Rangers, esonerato tecnico Van Bronckhorst

L'olandese era stato ingaggiato nel novembre 2021 GLASGOW (SCOZIA) (ITALPRESS) – Giovanni van Bronckhorst non è più l'allenatore dei Rangers. A un anno dal suo arrivo – era stato ingaggiato nel novembre 2021 – il tecnico olandese è stato esonerato: i nove punti di ritardo sul Celtic capolista in campionato e la pessima fase a gironi in Champions sono costati il posto all'ex centrocampista, 'cancellando' quanto di buono aveva fatto nella scorsa stagione quando ha raggiunto la finale dell'Europa League, persa poi ai rigori con l'Eintracht, e conquistato la Coppa di Scozia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Nov-22 12:29