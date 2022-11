F1: Logan Sargeant al volante della Williams nel 2023

Lo statunitense sarà al fianco di Albon, prenderà il posto di Latifi. ROMA (ITALPRESS) – La Williams ha confermato oggi che Logan Sargeant correrà al fianco di Alex Albon per il Campionato del Mondo 2023 di Formula 1. Lo statunitense, 21enne, correrà dunque con la vettura della scuderia scuderia britannica, dopo aver chiuso la stagione 2022 di Formula 2 (disputata al volante della Carlin Motorsport) al quarto posto nella classifica piloti. Sargeant ha soddisfatto i criteri stabiliti dal Team Principal della Williams, Jost Capito, all'inizio dell'anno e la scuderia ha ceduto il posto di gara a Sargeant (già riserva-terzo pilota in questo 2022). In precedenza, a settembre, aveva annunciato che si sarebbe "separata" con Nicholas Latifi, dopo tre stagioni. "Siamo lieti di annunciare ufficialmente Logan come nostro pilota per il prossimo anno dopo aver ottenuto una Super Licenza al termine dell'ultimo evento di F2 della stagione ad Abu Dhabi", ha dichiarato Capito. "Logan completa la nostra formazione di piloti per il 2023 assieme ad Alex Albon. Da quando è entrato a far parte della nostra Driver Academy, alla fine del 2021, Sargeant è stato in grado di integrarsi completamente con il team sia mentre era simulatore che più recentemente in pista, durante le quattro sessioni di prove libere a cui ha partecipato. Siamo entusiasti di vederlo fare il passo avanti in Formula 1. Siamo qui per supportarlo", ha aggiunto Capito. "È un grande onore, un sogno diventato realtà per me gareggiare in Formula 1 con la Williams. Un enorme grazie a tutte le persone di Williams e Dorilton Motor Sports per il supporto che mi hanno dato dal giorno in cui mi sono unito per la prima volta al team nel corso del Gran Premio degli Stati Uniti del 2021", ha dichiarato invece Sargeant. "Far parte della Williams Driver Academy lo scorso anno mi ha fatto crescere come pilota e mi ha permesso di preparare al meglio questo prossimo capitolo. Sono pronto ed entusiasta di far parte di questo progetto", ha concluso lo statunitense. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 21-Nov-22 16:03