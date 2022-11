Mondiali2022: Messi “Sto bene, mia ultima chance per vincere”

"Bello che anche molti non argentini tifino per noi" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Sarà sicuramente il mio ultimo Mondiale, l'ultima possibilità di conquistare quello che tutti vogliamo". Alla vigilia dell'esordio contro l'Arabia Saudita, Lionel Messi conferma che in Qatar andrà per l'ultima volta a caccia di quella Coppa del Mondo che gli è sempre sfuggita e rassicura tutti sulle sue condizioni a dispetto della foto sulla sua caviglia gonfia circolata sul web. "Sto bene fisicamente, ho fatto differenziato perchè ho preso un colpo ma niente di strano, solo una precauzione. Credo di arrivare in un gran momento, sia personale che dal punto di vista fisico, non ho alcun problema". Per il fuoriclasse argentino "giocare un Mondiale è sempre speciale, l'atmosfera che si vive prima dell'esordio è diversa". "E' bello che molte persone, anche non argentine, si augurano la nostra vittoria – ha aggiunto – Sono grato per l'affetto che ho ricevuto durante tutta la mia carriera". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 21-Nov-22 16:42