Basket: Nba. I Bulls fermano i Celtics dopo nove vittorie di fila

I Bucks piegano i Trail Blazers, gli Utah Jazz ko contro i Clippers. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella Eastern Conference di Nba, dopo nove vittorie consecutive, si sono fermati i Celtics. La squadra di Boston, nella notte italiana, allo United Center di Chicago, è stata piegata per 121-107 dai Bulls. Man of the match DeMar DeRozan, autore di 28 punti. A nulla, invece, sono valsi i 28 punti di Jayson Tatum e i 25 di Jaylen Brown per i Celtics, che hanno subito il secondo ko della stagione. Si fanno così sotto i Bucks, ora a mezza gara di distanza dal primo posto del team di Boston. La formazione di Milwaukee ha battuto i Portland Trail Blazers per 119-111: 37 punti per Giannis Antetokounmpo. Pesante sconfitta per i Golden State Warriors, sconfitti fuori casa per mano dei Pelicans per 128-83. A trascinare il team di New Orleans Brandon Ingram, autore di 34 punti. Ko anche gli Utah Jazz, che hanno perso contro i Los Angeles Clippers (121-114) ma che hanno conservato il primato nel Gruppo Ovest. Questi gli altri risultati della notte: Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 114-102, Indiana Pacers-Orlando Magic 123-102, Minnesota Timberwolves-Miami Heat 105-101, Oklahoma City Thunder-New York Knicks 119-129. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 22-Nov-22 09:49