Calcio: Fiorentina. Kouame “Esperienza in Belgio mi ha aiutato”

"Adesso ho trovato la serenità, riesco ad esprimermi e divertirmi di più". FIRENZE (ITALPRESS) – "La sosta per i Mondiali? Dovremmo essere bravi a gestirla così quando ricominceranno gli allenamenti saremmo pronti per ripartire". Lo ha detto al sito ufficiale viola l'attaccante gigliato, Christian Kouame, tornato a vestire la maglia della Fiorentina la scorsa estate dopo una stagione in prestito nell'Anderlecht. "Adesso ho trovato la serenità, riesco ad esprimermi e divertirmi di più -ha aggiunto Kouame-. L'esperienza all'estero mi ha aiutato tanto anche perché quando sono stato in Belgio ho trovato il mister dell'Anderlecht che mi ha fatto capire certe cose. La prima volta che ho parlato con lui mi ha detto di trovare le cose in cui ero forte e quelle dove non lo ero, mi sono segnato tutto sul cellulare, ancora le ho appuntate. Ho imparato tanto anche in serie B soprattutto dai più grandi". Kouame, partito come riserva eccellente, nel corso della stagione è diventato un titolare semi inamovibile nell'attacco gigliato. "Il mio punto di forza è sprintare, attaccare la profondità e mi piace anche giocare con i compagni -ha proseguito il nazionale della Costa d'Avorio-. Mister Italiano ci ha martellato quando non si segnava come attaccanti. Quando non lo facciamo noi attaccanti andiamo a casa scontenti. Anche quando le vittorie non stavano arrivando ho detto che era un momento un po' così e che ne saremmo venuti fuori. Il mister mi urla sempre di rimanere concentrato". Kouame, che come suo gol preferito in carriera sceglie quello segnato quest'anno agli Heart of Midlothian in Conference League, ha poi spiegato:"Ero partito dalla Costa d'Avorio arrivando a Firenze col sogno di giocare in serie A. Poi ho girato e se son tornato qui vuol dire che era destino. Quando mi hanno detto che sarei venuto a Firenze non potevo dire di no. L'esultanza con l'inchino è nata all'Andelecht. So che la faceva anche Mutu, mi basterebbe fare un pò dei gol che fatto lui in viola". Il presidente Commisso "è bravissimo -ha concluso Koaume-. Ha un bel rapporto con tutti, quando arriva al campo ci saluta, scherziamo e ridiamo con lui". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 22-Nov-22 14:01