Calcio: Guidolin “Serie A buon campionato, ma Premier un altro livello”

"La panchina non mi manca, ho avuto tante richieste ma ho deciso di fermarmi", dice l'ex tecnico FIRENZE (ITALPRESS) – "La panchina non mi manca perché è una scelta che ho fatto io, nel senso che sei anni fa ho ritenuto che era arrivato il momento di staccare e di fermarsi, poi ho avuto un sacco di richieste ma ho deciso di non proseguire. Quando si prendono le decisioni in prima persona va sempre bene". Lo ha detto l'ex tecnico Francesco Guidolin a margine della consegna del premio "Alfredo Martini – Maestri dello Sport" nell'ambito del 'Giglio d'oro' di oggi a Calenzano (Firenze). Il calcio negli ultimi anni "non è cambiato in maniera particolare. E' cambiato qualcosa dal punto di vista tattico con il portiere che è chiamato in causa molto di piu' a giocare la palla con i piedi, ma per il resto non è cambiato moltissimo" ha aggiunto Guidolin che poi ha spiegato come a suo avviso la Premier League, dove lui ha allenato, sia "il campionato più importante nel mondo, tutti vorrebbero andare lì, tutti i più grandi allenatori vorrebbero farci esperienza, così come i calciatori. Una volta era così in Italia negli anni '90, quando io ho incominciato ad allenare in serie A il Vicenza. I più grandi calciatori del mondo erano tutti qui, poi l'Italia si è fermata e la Premier League è diventata quella che è adesso. Il campionato italiano è un buon campionato, ma non ai livelli della Premier". Infine Guidolin ha parlato del premio ricevuto oggi a Calenzano. "E' un grande onore per me, perché ricevere un premio nel nome di Alfredo Martini è straordinariamente bello ed importante, qualcosa di molto toccante – ha concluso l'ex allenatore -. Non solo nel ciclismo ma per tutto lo sport italiano lui è stato un esempio, un portatore di valori straordinari. Ricevo questo premio con grande orgoglio e grande piacere". – foto Image – (ITALPRESS). xb8/ari/red 22-Nov-22 14:05