Coni: Malagò “Abbiamo raccontato ad Abodi le criticità”

Il ministro ha partecipato al Consiglio nazionale. ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo voluto raccontare al ministro le criticità. Il contesto storico è negativo e stiamo vivendo delle difficoltà tra post Covid, guerra, caro bollette e situazione normativa che lui ha trovato. Ci sono anche scadenze di leggi che, nel pieno rispetto dei diritti e delle persone coinvolte, vedi i giocatori sottoposti a vincolo e i lavoratori, preoccupa tantissimo la filiera. Serve chiarezza e il ministro sa bene di cosa parliamo. Penso comunque che oggi è stata una giornata positiva come non lo era da diverso tempo". Ne ha parlato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, uscendo dal consiglio informale del Coni alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 22-Nov-22 15:33