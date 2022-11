Mondiali: Gruppo C. Messi e tifosi argentini “Maradona sempre con noi”

Allo stadio di Al Daayen striscioni e cartonati per l'indimenticato Diego. AL DAAYEN (QATAR) (ITALPRESS) – "Diego è e rimarrà sempre con noi". Lo aveva detto ieri, in conferenza stampa, Lionel Messi, alla vigilia della sfida tra l'Albiceleste e l'Arabia Saudita, primo match dei sudamericani nei Mondiali di calcio del Qatar. Un sentimento forte condiviso da tanti tifosi dell'Argentina, che hanno riempito oggi lo stadio di Al Daayen, in occasione della sfida con l'Arabia Saudita, con striscioni, cartonati e tamburi in onore dell'indimenticato Diego Armando Maradona. – foto Image – (ITALPRESS). xh9/pdm/red 22-Nov-22 11:37