Mondiali2022: Germania. Sané ko, salta l’esordio contro il Giappone

Il giocatore del Bayern Monaco accusa un problema al ginocchio. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Tegola per la Germania e per il ct Hans-Dieter Flick. Si è fermato, infatti, Leroy Sané per un problema al ginocchio. Il giocatore del Bayern Monaco non si è allenato con i compagni di Nazionale e salterà di certo la gara d'esordio in Qatar dei tedeschi, opposti domani, alle 14 italiane, al Giappone. Non è ancora chiara l'entità dell'infortunio: in Germania temono un lungo stop, che metterebbe Sané fuori causa per il torneo iridato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 22-Nov-22 10:01