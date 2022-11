Mondiali2022: Portogallo. Ruben Dias “Pensiamo a giocare, non a CR7”

Il difensore del City: "Abbiamo parlato abbastanza di questo argomento". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Il Portogallo deve pensare al Mondiale e non più alle voci che circondano Cristiano Ronaldo". A dirlo, a due giorni dall'esordio del team iberico nel Mondiale del Qatar, contro il Ghana, è il difensore del Manchester City Ruben Dias. CR7, soprattutto dopo lo "strappo" con il Manchester United, infatti, è sempre più al centro delle attenzioni. "Non credo che il caso Ronaldo possa influenzare ciò che stiamo facendo qui con la Nazionale", ha spiegato il giocatore del Portogallo. "Penso che ne abbiamo parlato abbastanza di questo argomento, non c'è molto da aggiungere. Come squadra ora ci concentreremo solo sul Mondiale e non certo su altre questioni", ha poi aggiunto Ruben Dias. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 22-Nov-22 11:18