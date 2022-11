Vela: Christillin “Manifestazioni sportive grandi occasioni per città”

Presentata al Coni la 50a edizione della Ocean Race che si concluderà a Genova. ROMA (ITALPRESS) – "Grazie a eventi sportivi del genere una città vive, anche dopo, e manifestazioni di questa portata consentono di far girare tanto altro, non solo sport ma cultura, convegni, accoglienza, e penso che per Genova questa sarà grande occasione". Lo ha detto Evelina Christillin, Presidente Steering Committee "Genova The Grand Finale", nel corso della presentazione della manifestazione al Salone d'Onore del Coni a Roma. "I miei migliori auguri a The Ocean Race ma anche a Milano-Cortina 2026, manifestazioni con le quali possiamo dimostrare che i grandi eventi possono essere alfieri di rispetto dei diritti e dell'uguaglianza", ha aggiunto Christillin. – foto Image – (ITALPRESS). spf/gm/red 22-Nov-22 12:25