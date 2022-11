Calcio: Serie B. Designazioni arbitrali, Frosinone-Cagliari a Fabbri

Ad aprire la 14esima giornata sarà il derby Parma-Modena affidato a Serra di Torino ROMA (ITALPRESS) – Dopo la settimana di sosta del campionato, torna la Serie B con la 14esima giornata. Designati gli arbitri per le gare in programma tra sabato 26 e domenica 27. Ad aprire il turno il derby Parma-Modena che è stato affidato a Serra di Torino, mentre il big match della giornata, Frosinone-Cagliari in programma domenica alle 15, sarà diretto da Fabbri di Ravenna. SERIE B – 14^ GIORNATA – 27/11 – ORE 15 Parma – Modena (26/11, ore 15) arbitro: Serra di Torino Pisa – Ternana (26/11, ore 18) arbitro: Sacchi di Macerata Reggina – Benevento (ore 12.30) arbitro: Zufferli di Udine Brescia – Spal arbitro: Minelli di Varese Cittadella – Cosenza arbitro: Perenzoni di Rovereto Como – Bari arbitro: Marchetti di Ostia Lido Frosinone – Cagliari arbitro: Fabbri di Ravenna Perugia – Genoa arbitro: Aureliano di Bologna Südtirol – Ascoli arbitro: Prontera di Bologna Palermo – Venezia (ore 18) arbitro: Manganiello di Pinerolo (ITALPRESS). ari/red 23-Nov-22 15:33