Calciomercato: Stampa inglese, riparte trattativa Chelsea-Ronaldo

Boehly lo vuole a Stamford Bridge, perde quota l'ipotesi Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Si sono "annusati" la scorsa estate ma alla fine non se ne fece niente per il veto posto da Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, però, non siede più sulla panchina del Chelsea e le porte di Stamford Bridge potrebbero finalmente aprirsi per Cristiano Ronaldo. Secondo il "Sun", i Blues sono pronti a riaprire una trattativa col portoghese, da ieri libero dopo la risoluzione del contratto col Manchester United. Todd Boehly, che ha acquistato il Chelsea da Abramovich, non è indifferente all'appeal di CR7 ma dovrà convincere anche il suo nuovo allenatore, Graham Potter, meno entusiasta della prospettiva visto che sta ancora cercando di plasmare la squadra secondo le sue idee. Starebbe invece perdendo quota l'ipotesi Newcastle visto che i Magpies sarebbero pronti a investire 11,5 milioni di euro per ingaggiare a gennaio Marcus Thuram, in scadenza col Borussia Moenchengladbach. Stando a "Football Insider", vista la concorrenza attorno al 25enne attaccante francese – Bayern e Inter in testa -, il Newcastle vorrebbe giocare d'anticipo e assicurarsi un giocatore che in questa stagione è già andato a segno 13 volte in 17 gare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Nov-22 09:43