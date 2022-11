Mondiali finiti per Lucas Hernandez: rottura del crociato

Il difensore del Bayern si è fatto male nella gara d'esordio contro l'Australia DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – I timori di Didier Deschamps erano fondati: il Mondiale di Lucas Hernandez è durato appena 13 minuti. Il difensore della Francia e del Bayern Monaco, infortunatosi nella gara d'esordio con l'Australia, è stato sottoposto nella serata di ieri a risonanza magnetica a Doha, che ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Mondiale finito e stagione compromessa per il fratello del milanista Theo, che ne ha preso il posto dopo l'infortunio. Per i Bleus, che non potranno sostituirlo, l'ennesima tegola dopo i forfait dei vari Maignan, Pogba, Kantè, Kimpembe, Nkunku e Benzema alla vigilia del torneo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Nov-22 10:02