Mondiali2022: Ghana. Otto Addo “Voglio un team coraggioso e fiducioso”

Il ct delle "stelle nere": 'Abbiamo un sogno, battere il Portogallo'. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Dobbiamo essere coraggiosi. Dobbiamo essere fiduciosi". Così, in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio nei Mondiali del Qatar, il commissario tecnico del nazionale ghanese, Otto Addo. "I giocatori sono pronti e concentrati. Dobbiamo difendere bene, questo è certo. Le partite di questo Mondiale, finora, sono state molto equilibrate, con risultati molto 'risicati', e credo che anche le nostre gare saranno così", ha detto il ct delle "stelle nere". "Il nostro obiettivo è adesso la partita contro il Portogallo. Dobbiamo pensare a gara dopo gara e 'sopravvivere' alla fase a gironi. Poi nessuno sa cosa succederà. Abbiamo un sogno, ovvero battere il Portogallo, ma sarà molto difficile", ha aggiunto Otto Addo. "Le questioni fra Cristiano Ronaldo e il Manchester United sinceramente non ci interessano. Non è un nostro problema. Tutti vogliono vincere quando si gioca e questa è una partita importante, una partita della Coppa del Mondo. Quindi, non credo che nessuno sarà influenzato da altre cose", ha concluso il ct del Ghana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 23-Nov-22 14:17