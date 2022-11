Nba: Lakers sbattono contro Phoenix, sconfitte per Denver e Brooklyn

Continua a volare Sacramento: settima vittoria di fila PHOENIX (USA) (ITALPRESS) – I Lakers falliscono la prova di maturità e Phoenix balza in testa alla Western Conference. Al "Footprint Center", nonostante la settima gara di fila senza l'infortunato Chris Paul, i Suns piegano 115-105 i gialloviola con 25 punti a testa di Bridges e Booker: otto vittorie consecutive fra regular season e play-off negli scontri diretti a favore di Phoenix. I Lakers, che invece hanno dovuto fare a meno di LeBron James – quinta gara saltata dal Prescelto -, vedono così interrompersi la mini-striscia positiva che durava da tre partite, nonostante un Anthony Davis da 37 punti, 21 rimbalzi e 5 stoppate. A penalizzare i gialloviola anche l'espulsione di Beverley a 3'55" dalla sirena per una spinta gratuita a Booker, valutata come 'flagrant-1'. Restando a Ovest, prosegue l'ottimo momento di Sacramento: settimo successo nelle ultime sette uscite, stavolta ai danni di Memphis (113-109) con 32 punti di Fox e 26 di Barnes. Ai Grizzlies non basta il rientro di Morant (34 punti, 6 assist e 7 rimbalzi) che con la sua tripla a 5"3 dalla sirena aveva riaperto la gara (109-108) prima dei due liberi realizzati da Monk e gli errori dalla lunetta dello stesso Morant. Reduce invece da sette sconfitte, Detroit si rialza superando 110-108 Denver in quella che è la prima gioia esterna stagionale dei Pistons, presi per mano da Bojan Bogdanovic (22 punti). Guarito dal Covid, Nikola Jokic si ripresenta con 31 punti, 10 assist e 9 rimbalzi ma il suo contributo non è sufficiente a evitare la caduta dei suoi Nuggets. Philadelphia va oltre le assenze di Embiid e Harden e la spunta per 115-106 sui Nets dell'ex Simmons, fischiato dai suoi vecchi tifosi ogni volta che aveva palla in mano. Chiuderà con 11 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, meglio di lui Irving (23 punti) e Durant (20 punti) mentre è Harris (24 punti) il migliore nelle fila dei Sixers. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 23-Nov-22 09:06